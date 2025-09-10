Ucei, pericoloso minuto silenzio a scuola solo per Gaza

"Dinanzi a numerose iniziative che invitano nel primo giorno di scuola a dedicare l'attenzione con forme diverse" come "un minuto di silenzio, unicamente alle sofferenze subite a Gaza, sentiamo il dovere di rimarcare la pericolosità di tali scelte, per l'impegno che invece il sistema scolastico deve generare in termini di rispetto ed equilibrio". È l'appello dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, rivolto anche al Ministro dell'istruzione.

"È un preciso dovere nel primo giorno di scuola ricordare tutti coloro che non possono spensieratamente e liberamente vivere questo momento - sottolinea l'Ucei -, con il pensiero rivolto anche ai bambini israeliani, ex ostaggi ed orfani, feriti e sofferenti per i crimini subiti dal massacro di Hamas del 7 ottobre" o ai "bambini ucraini".

"In queste iniziative - scrive l'Unione delle Comunità ebraiche italiane in merito alle azioni previste per il primo giorno di scuola rivolte a Gaza -, sembra mancare un riconoscimento della complessità della situazione e del contesto che ha portato all'escalation del conflitto, a partire dall'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, compiuto da Hamas contro civili israeliani".

"Con l'apertura del nuovo anno scolastico - spiega l'Ucei -, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane desidera richiamare l'attenzione di ogni soggetto coinvolto - ministro, dirigenza, ispettorati, docenti, studenti, famiglie, sindacati - al proprio grado di partecipazione e responsabilità, per favorire la frequenza in un ambiente accogliente e tutelato. A proteggere e vivere il percorso educativo in un contesto scolastico di unità e di civile formazione. Solo in uno spazio equilibrato gli studenti possono acquisire, con gradualità e maturità, le competenze che li guideranno a sviluppare una coscienza personale, consapevole e autonoma, di fronte alle sfide, ai dilemmi morali e laceranti e alle tragedie del nostro tempo", conclude l'Ucei.