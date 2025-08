Ucciso,fatto a pezzi: Mailyn crolla, mamma avrebbe taciuto

"E' stata Mailyn a chiamare il 112: il piano era attendere poi far sparire i resti, ma ha avuto una crisi". Lo spiega Lorena Venier nella ricostruzione di quanto avvenuto dal 25 luglio - giorno dell'omicidio - al 31, quando la nuora chiede l'intervento dei Carabinieri. Ci sono stati anche momenti di tensione tra le due donne. Chiamato il numero di emergenza 112, Mailyn, in un italiano ancora stentato - era arrivata in Italia nel 2022 - denuncia: "Mia suocera ha ucciso il figlio". Poi si sente un litigio: "No, Lorena, no". Forse Lorena tentava di strapparle il telefono di mano. Sulle sue braccia sono stati individuati alcuni lividi.