Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Venezia, la Mostra e Gaza
Ultima ora'Ucciso il portavoce del braccio armato di Hamas Obeida'
31 ago 2025
'Ucciso il portavoce del braccio armato di Hamas Obeida'

Lo hanno riferito fonti palestinesi a Al Arabiya

Una fonte palestinese ha riferito questa mattina ai canali Al Arabiya e Al Hadath che il portavoce delle Brigate Qassam, l'ala militare di Hamas, noto come Abu Obeida, è stato ucciso. La fonte palestinese ha confermato che Israele ha preso di mira una casa in cui si trovava il portavoce di Qassam e che il bombardamento israeliano ha causato la morte di tutte le persone presenti. La fonte ha riferito che la famiglia di Abu Obeida e i leader delle Brigate Qassam hanno confermato la sua morte dopo aver esaminato il corpo. Un portavoce israeliano aveva annunciato ieri che un importante leader di Hamas era stato preso di mira a Gaza.

© Riproduzione riservata

