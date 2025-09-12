Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Killer Charlie KirkTyler RobinsonDroni PoloniaIsraele GazaAudizioni X Factor
Acquista il giornale
Ultima oraUcciso e fatto a pezzi: esiste una confessione di Mailyn
12 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ucciso e fatto a pezzi: esiste una confessione di Mailyn

Ucciso e fatto a pezzi: esiste una confessione di Mailyn

Carabinieri registrarono con cellulare. Poi non ha più parlato

Carabinieri registrarono con cellulare. Poi non ha più parlato

Carabinieri registrarono con cellulare. Poi non ha più parlato

Mailyn Castro Monsalvo avrebbe reso confessione ai carabinieri, al loro arrivo alla villetta, allertati dalla stessa donna, prima di chiudersi in un silenzio, espressione di una depressione già in atto, aggravata dall'omicidio commesso insieme con la suocera, Lorena Venier, del figlio di quest'ultima e suo compagno.

I carabinieri hanno cristallizzato anche le confessioni di Lorena in una registrazione audio (26 minuti e 10 secondi) con il cellulare, riversata poi su supporto informatico, e considerata dal gip, "pienamente utilizzabile". Emerge dai documenti relativi alle imputazioni delle due donne.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OmicidioCarabinieri