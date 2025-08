Ucciso e fatto a pezzi: mamma, 'l'ho sezionato io da sola'

"Mi sono occupata da sola del 'depezzamento' di Alessandro: ho utilizzato un seghetto e un lenzuolo per contenere il sangue e l'ho sezionato in tre pezzi: non ci sono stati schizzi, per questo i carabinieri hanno trovato tutto in ordine". E' la sintesi della parte più drammatica del racconto di Lorena Venier dopo la morte del figlio. La donna, nel lungo racconto al pm e ripetuto al Gip, ha spiegato la successione degli eventi. Mailyn è intervenuta soltanto per spostare le tre parti nell'autorimessa.