Ucciso Charlie Kirk, la voce Maga tra i giovani

Il 31/enne Charlie Kirk, potente attivista di destra alleato di Donald Trump e rock star del movimento Maga, soprattutto tra i giovani, è morto dopo essere stato colpito al collo con un singolo colpo d'arma da fuoco mentre parlava con gli studenti del campo della Utah Valley University (Uvu). E' subito scattata una caccia all'uomo e poco dopo la mezzanotte italiana l'Fbi ha annunciato la cattura del presunto omicida.

"Il grande, e persino leggendario, Charlie Kirk è morto. Nessuno ha capito o posseduto il cuore della gioventù negli Stati Uniti d'America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più tra noi. Le condoglianze mie e di Melania vanno alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti amiamo!", gli ha reso omaggio Trump su Truth. Il governatore dello Utah, Spencer Cox, grida all' 'assassinio politico'.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa parla di "una ferita profonda per la democrazia e per quanti credono nel confronto democratico, nel rispetto delle idee altrui e nella libertà di opinione".