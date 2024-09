Ucciso a Gaza soldato israeliano con cittadinanza italiana

La Comunità ebraica italiana in Israele "annuncia con dolore la perdita del capitano Daniel Maimon Toaff, 23 anni, vice comandante di Compagnia del Corpo Ghivati, caduto in combattimento nella striscia di Gaza". Daniel aveva la cittadinanza italiana, come conferma l'ambasciata italiana in Israele, ed era il pronipote del rabbino Toaff. Il funerale si terrà oggi. Insieme con Toaff, a Tel al-Sultan nell'esplosione di un ordigno sono rimasti uccisi altri tre sergenti maggiori, Agam Naim, 20 anni, Amit Bakri, 21 anni, Dotan Shimon, 21 anni. Agam Naim è la prima soldatessa ad essere uccisa nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra.