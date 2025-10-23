Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader della sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader della sinistra
Manovra 2026Delitto di GarlascoCrollo oro
Ucciso a coltellate nella notte un uomo nel Torinese
23 ott 2025
Ucciso a coltellate nella notte un uomo nel Torinese

Aggredito in strada, killer incappucciato in fuga

Aggredito in strada, killer incappucciato in fuga

Aggredito in strada, killer incappucciato in fuga

Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate nella notte a Collegno, alle porte di Torino. Il corpo è stato trovato intorno all'1.30 all'incrocio tra corso Francia e via Sabotino, con evidenti ferite da arma da taglio.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita da una persona incappucciata, fuggita subito dopo l'aggressione.

A dare l'allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno tentato invano di rianimare l'uomo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Rivoli, Collegno e del Nucleo investigativo di Torino, impegnati nella ricerca dell'aggressore.

