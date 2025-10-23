Ucciso a coltellate nella notte un uomo nel Torinese

Un uomo di 39 anni è stato ucciso a coltellate nella notte a Collegno, alle porte di Torino. Il corpo è stato trovato intorno all'1.30 all'incrocio tra corso Francia e via Sabotino, con evidenti ferite da arma da taglio.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita da una persona incappucciata, fuggita subito dopo l'aggressione.

A dare l'allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno tentato invano di rianimare l'uomo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Rivoli, Collegno e del Nucleo investigativo di Torino, impegnati nella ricerca dell'aggressore.