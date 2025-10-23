Uccise moglie e ne finse suicidio, condannato all'ergastolo

La Corte d'Assise di Padova ha condannato all'ergastolo Erik Zorzi, 43 anni, per l'omicidio dell'ex compagna Nicoleta Rotaru, avvenuto nella sua casa di Abano Terme (Padova) il 20 agosto 2023, inscenando il suicidio della donna. L'indagine era stata riaperta grazie a elementi forniti dai legali dei familiari della vittima. Rotaru aveva infatti registrato un audio quella notte di nascosto, con il proprio cellulare. Grazie a questa prova Zorzi fu arrestato nel marzo del 2024. I giudici hanno inviato gli atti del processo alla Procura Generale della Corte d'Appello di Venezia, per valutare se l'operato dei carabinieri di Abano e Montegrotto (Padova) che indagarono sul caso