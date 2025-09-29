Uccise madre e sorella della ex, ergastolo per Sodano

È stato condannato all'ergastolo Christian Sodano, il finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desirèe, che invece riuscì a scappare dalla loro abitazione nel quartiere San Valentino, a Cisterna di Latina. Esclusa, invece, la premeditazione, mentre è stata riconosciuta l'aggravante dei motivi abietti e futili. A leggere la sentenza il giudice Gian Luca Soana nella Corte d'Assise del tribunale di Latina, al termine della camera di consiglio.

Al ventottenne, difeso dagli avvocati Lucio Teson e Leonadro Palombi, veniva contestato l'omicidio volontario premeditato con l'aggravante di motivi abietti e futili.