La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
29 set 2025
Uccise madre e sorella della ex, ergastolo per Sodano

Il duplice omicidio a Cisterna, esclusa la premeditazione

È stato condannato all'ergastolo Christian Sodano, il finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desirèe, che invece riuscì a scappare dalla loro abitazione nel quartiere San Valentino, a Cisterna di Latina. Esclusa, invece, la premeditazione, mentre è stata riconosciuta l'aggravante dei motivi abietti e futili. A leggere la sentenza il giudice Gian Luca Soana nella Corte d'Assise del tribunale di Latina, al termine della camera di consiglio.

Al ventottenne, difeso dagli avvocati Lucio Teson e Leonadro Palombi, veniva contestato l'omicidio volontario premeditato con l'aggravante di motivi abietti e futili.

