Uccisa la vicina, 'Non volevo, mi dispiace'

"Non volevo, sono dispiaciuto" ha dichiarato Domenico Livrieri, di 46 anni, fermato nella notte a Milano per l'omicidio della vicina di casa Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa due settimane fa. Il cadavere della donna è stato rinvenuto ieri nell'abitazione di Livrieri, in via Pietro Da Cortona, diviso in due parti e occultato su un soppalco. L'uomo ha ammesso di averla uccisa con un fendente al collo e di aver fatto a pezzi il corpo con un coltello da cucina, avvolgendolo poi in una coperta per nasconderlo nel proprio appartamento. Ha inoltre affermato di aver agito da solo.