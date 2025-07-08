Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
8 lug 2025
Uccide uomo condannato per la morte del figlio

A Rocca di Papa vicino a Roma, è stato fermato dai carabinieri

Un trentacinquenne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nei giardini pubblici a Rocca di Papa, vicino Roma. Sul posto i carabinieri che hanno fermato il presunto responsabile. Secondo quanto si apprende la vittima era stata condannata per l'omicidio del figlio del fermato. Ad essere bloccato Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano morto cinque anni fa in seguito a un'aggressione. La vittima è Franco Lollobrigida, condannato recentemente in Appello a 10 anni per omicidio preterizionale per la morte di Giuliano Palozzi.

