Uccide uomo condannato per la morte del figlio

Un trentacinquenne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nei giardini pubblici a Rocca di Papa, vicino Roma. Sul posto i carabinieri che hanno fermato il presunto responsabile. Secondo quanto si apprende la vittima era stata condannata per l'omicidio del figlio del fermato. Ad essere bloccato Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano morto cinque anni fa in seguito a un'aggressione. La vittima è Franco Lollobrigida, condannato recentemente in Appello a 10 anni per omicidio preterizionale per la morte di Giuliano Palozzi.