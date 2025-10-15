Uccide la compagna a Milano, fermato per omicidio aggravato

E' stato fermato nella notte per omicidio aggravato, su ordine del pm di turno Alessia Menegazzo l'uomo che ieri ha ucciso a coltellate Pamela Gemini, 29 anni, in un appartamento del quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano.

L'uomo, 52 anni, ha poi cercato il suicidio con delle coltellate alla gola ma non sarebbe in pericolo di vita in ospedale.

Il 52enne ha trascinato la donna sul terrazzo e le ha inferto numerose coltellate perché sembra che la donna volesse lasciarlo, secondo quanto riferito dall'ex compagno della vittima.