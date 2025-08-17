Domenica 17 Agosto 2025

Tre ore che ribaltano la Storia

Agnese Pini
Tre ore che ribaltano la Storia
17 ago 2025
  Uccide il cognato a coltellate, arrestato a Milano

Uccide il cognato a coltellate, arrestato a Milano

E'un 29enne con precedenti,lite per motivi familiari al Corvetto

E'un 29enne con precedenti,lite per motivi familiari al Corvetto

E'un 29enne con precedenti,lite per motivi familiari al Corvetto

Ha litigato con il cognato, marito di sua sorella, e lo ha ucciso con un coltello da cucina: un uomo di 29 anni, cittadino ecuadoriano, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato in zona Corvetto a Milano la scorsa notte con l'accusa di omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, dopo una lite per motivi familiari con la sorella e con suo marito, l'uomo avrebbe colpito con un coltello da cucina il cognato, 32 anni, anche lui ecuadoriano. Raggiunto da più fendenti, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo.

© Riproduzione riservata

