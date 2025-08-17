Uccide il cognato a coltellate, arrestato a Milano

Ha litigato con il cognato, marito di sua sorella, e lo ha ucciso con un coltello da cucina: un uomo di 29 anni, cittadino ecuadoriano, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato in zona Corvetto a Milano la scorsa notte con l'accusa di omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, dopo una lite per motivi familiari con la sorella e con suo marito, l'uomo avrebbe colpito con un coltello da cucina il cognato, 32 anni, anche lui ecuadoriano. Raggiunto da più fendenti, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo.