Ubriaco investe e trascina ragazza per 300 metri a Milano

Una ragazza di 24 anni è stata investita e trascinata per oltre 300 metri, a Milano, da una vettura guidata da un uomo che continuava a procedere con lei incastrata sotto. A bloccarlo, ieri intorno alle 22, in zona Bovisa è stata una Volante che ha notato le gambe sbucare da sotto la scocca. Ora la giovane si trova ricoverata a Niguarda in gravi condizioni mentre il guidatore, un 21enne, è risultato positivo all'alcoltest e ha rischiato di essere picchiato dalla gente che lo inseguiva. L'auto ha investito la ragazza, insieme ad una amica di 30 anni rimasta solamente contusa, in via Ricotti all'angolo con via Mercatini ed è stata fermata in piazzale Bausan. Sono stati gli stessi agenti dell'equipaggio intervenuto a prestare i primi soccorsi alla giovane, ancora incastrata sotto la ruota anteriore sinistra del mezzo, dopo averlo sollevato di peso con l'aiuto di alcuni passanti. Sempre i poliziotti hanno caricato sulla Volante l'investitore, che ha rischiato di essere aggredito dai presenti.