Uber e May Mobility: partnership per veicoli autonomi ad Arlington dal 2025

Uber e la startup americana May Mobility hanno annunciato una partnership pluriennale per fornire migliaia di veicoli autonomi ad Arlington, in Texas, ai clienti del gigante del trasporto urbano. Questa partnership, la cui durata non è stata indicata, dovrebbe iniziare entro la fine del 2025 e si prevede che si rafforzerà nel corso di diversi anni.

Ad Arlington, dove la startup opera dal 2021, si prevede che nel 2026 seguiranno altre città americane. Inizialmente, un operatore umano sarà presente a bordo dei veicoli per motivi di sicurezza, ma si prevede che via via i mezzi diventeranno totalmente autonomi. La flotta sarà composta da veicoli ibridi Sienna Autono-MaaS prodotti negli Stati Uniti dal gruppo giapponese Toyota. Ove possibile, Uber offrirà ai propri clienti la possibilità di scegliere un veicolo May Mobility al momento della richiesta di una corsa.

"Il lancio sulla piattaforma Uber invia un segnale importante ai mercati: May Mobility è pronta per una rapida espansione in mercati importanti", ha commentato Edwin Olson, CEO e co-fondatore della startup, i cui veicoli sono già operativi in ;;Michigan, California, Texas, Minnesota, Florida e Georgia. Da tempo sono attivi anche a Hiroshima, in Giappone.