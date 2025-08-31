Tv, 'Trump in pressing su Bibi, sconfigga subito Hamas'

Il presidente Usa Donald Trump starebbe esercitando forti pressioni su Benyamin Netanyahu affinché Hamas venga sconfitto rapidamente, addirittura nel giro di due settimane. Lo rivela Channel 12 citando una fonte molto qualificata che spiega i motivi per i quali il primo ministro sta spingendo per la conquista di Gaza e non voglia discutere nella riunione di questa sera la proposta dell'accordo sugli ostaggi. In privato - riferisce la tv israeliana - "Trump ritiene che Hamas non restituirà i rapiti: li userà per sopravvivere. E fatica a comprendere perché non si possa piegare Hamas in tempi brevi".