Tv: 'Hamas, al-Hayya ferito nel raid dell'Idf a Doha'

La tv pubblica israeliana Kan riferisce che ieri sera Hamas ha informato un gruppo ristretto di comandanti sull'esito dell'attacco israeliano a Doha. Una fonte palestinese vicina all'organizzazione ha dichiarato: "Abbiamo ricevuto indicazioni da Hamas che Khalil al-Hayya è rimasto ferito nell'attacco israeliano". E ha aggiunto che insieme ad al-Hayya, almeno altri due alti funzionari sono rimasti feriti. Tuttavia, ha chiarito: "Nessun membro della leadership è stato ucciso nell'attacco". La fonte ha anche affermato che la natura della ferita di al-Hayya e la sua gravità non sono state comunicate.