Tv francese, Delon sarà seppellito a metà settimana a Douchy

Alain Delon sarà sepolto a metà settimana a Douchy (Loiret), dove ha vissuto per quasi mezzo secolo nel più stretto riserbo, secondo la volontà dell'attore. Lo ha appreso oggi Bfmtv. Il funerale avrà luogo nella cappella che lui aveva pensato per questo scopo, insieme ai suoi 35 cani. Prima di morire aveva deciso: non voleva un tributo nazionale ed era contrario a qualsiasi cerimonia di questo tipo. Secondo le informazioni dell'emittente francese, sarebbe però allo studio, in un secondo momento, una cerimonia solenne, alla presenza dei colleghi, che permetterebbe al pubblico (al quale ha detto di dover tutto) di rendergli un ultimo omaggio.