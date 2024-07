Tv di Stato turca, 'l'Uefa scandalosa su Demiral'

"Dalla Uefa una decisione scandalosa". Così la televisione di Stato turca Trt ha definito la scelta della Uefa di sospendere per due partite il calciatore della Turchia, Merih Demiral, a causa del saluto dei lupi grigi, comunemente associato con un movimento di estrema destra nazionalista turco, che lo sportivo ha fatto dopo il suo secondo goal contro l'Austria agli ottavi degli Europei 2024 in corso in Germania. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è atteso domani a Berlino dove si recherà per guardare la partita dei quarti di finale tra Turchia e Olanda.