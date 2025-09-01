Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto oggiIsraele-GazaGlobal Sumud FlotillaUcrainaPutin CinaSinner
Acquista il giornale
Ultima oraTv, 'Bibi respinge richiesta di voto sull'accordo ostaggi'
1 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Tv, 'Bibi respinge richiesta di voto sull'accordo ostaggi'

Tv, 'Bibi respinge richiesta di voto sull'accordo ostaggi'

Durante il gabinetto di sicurezza: 'Non all'ordine del giorno'

Durante il gabinetto di sicurezza: 'Non all'ordine del giorno'

Durante il gabinetto di sicurezza: 'Non all'ordine del giorno'

Nel corso della riunione del gabinetto di sicurezza israeliano, che si è conclusa nelle prime ore del mattino, le Idf hanno espresso sostegno a un accordo per il rilascio degli ostaggi, ma il primo ministro Benyamin Netanyahu ha chiarito che "non c'era alcun accordo all'ordine del giorno". Lo riferisce Channel 13. Secondo quanto riferito intanto da Ynet, la maggior parte dei ministri ha espresso opposizione a un accordo parziale. Il ministro Itamar Ben Gvir e altri ministri hanno chiesto un voto di principio contro un accordo parziale, ma Netanyahu ha affermato che non era necessario votare, perché non era all'ordine del giorno.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ostaggi