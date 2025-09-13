Sabato 13 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra EuropaTyler RobinsonTestamento ArmaniMondiali atleticaMondiale volley
Acquista il giornale
Ultima oraTusk, 'nuova minaccia droni scongiurata, finita emergenza'
13 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Tusk, 'nuova minaccia droni scongiurata, finita emergenza'

Tusk, 'nuova minaccia droni scongiurata, finita emergenza'

'Restiamo vigili'

'Restiamo vigili'

'Restiamo vigili'

La minaccia è stata scongiurata. Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nell'operazione, sia in aria che a terra. Restiamo vigili" lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk considerando conclusa la situazione di emergenza che aveva fatto decollare caccia polacchi e alleati in sorvolo sul confine est in Polonia.

Poco prima lo stesso Tusk aveva scritto sui social: "a causa della minaccia rappresentata da droni russi che operano sull'Ucraina, vicino al confine polacco, sono iniziate operazioni aeree preventive da parte delle forze aeree polacche e alleate nel nostro spazio aereo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina