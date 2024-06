Tusk, 'nessuna decisione sui top jobs senza Meloni'

I negoziati condotti tra i tre maggiori gruppi del Consiglio europeo servono "solo a a facilitare il processo in questa sede" ma "la decisione spetta a Meloni e agli altri leader durante la riunione del Consiglio europeo. L'unica intenzione, e l'unico motivo per cui abbiamo preparato questa posizione comune, è quella di facilitare questo processo. E non c'è decisione senza il primo Ministro Meloni". Lo ha detto il premier polacco, Donald Tusk, arrivando al vertice dei leader europei.