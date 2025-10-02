Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Tusk, 'è un nuovo tipo di guerra ma siamo già in guerra'
2 ott 2025
Tusk, 'è un nuovo tipo di guerra ma siamo già in guerra'

Propaganda di Putin vuol farci credere che non possiamo vincere

Propaganda di Putin vuol farci credere che non possiamo vincere

Propaganda di Putin vuol farci credere che non possiamo vincere

"Per prima cosa dobbiamo combattere le illusioni e la prima è che non siamo in guerra. Lo siamo. Ma è un nuovo tipo di guerra, molto complessa". Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk alla plenaria della Epc, ricordando i casi dei droni, delle violazioni dello spazio aereo, alla strumentalizzazione dei migranti da parte della Bielorussia. "Ed è la nostra guerra e se l'Ucraina perde sarà anche la nostra sconfitta. "La propaganda di Putin lavorare per farci credere che non possiamo vincere ma è una assurdità: l'unico vantaggio che hanno è la mentalità".

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina