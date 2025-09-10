Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
RICCARDO BRIZZI
La parabola del leader
Tusk, 'attacco droni russi provocazione su larga scala'
10 set 2025
10 set 2025
Tusk, 'attacco droni russi provocazione su larga scala'

L'attacco con i droni russi è "molto probabilmente di una provocazione su larga scala". Lo ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk a margine della riunione di emergenza del governo a Varsavia. "Ieri sera - ha dichiarato - lo spazio aereo polacco è stato violato da un numero enorme di droni russi. I droni che rappresentavano una minaccia diretta sono stati abbattuti". Il premier ha ribadito di essere "in costante contatto con il Segretario generale della Nato e i nostri alleati". "Non abbiamo registrato vittime. La ricerca dei resti dei droni abbattuti è in corso. Stiamo riaprendo sistematicamente gli aeroporti", ha spiegato.

GuerraNato