Turista italiana ferita in una tentata rapina a Buenos Aires

Una turista italiana è rimasta ferita durante un tentativo di rapina a Buenos Aires mentre si dirigeva in taxi all'aeroporto per prendere il volo di ritorno a Milano. Lo riferisce il portale all-news Infobae precisando che la vittima, di nome Silvia Robles, è stata ricoverata all'ospedale Cecilia Grierson della località di Villa Lugano, con ferite lacero-contuse al volto provocate da un mattone lanciato contro il finestrino del veicolo su cui viaggiava.

Secondo la testimonianza di un familiare, a lanciare il mattone sarebbero state tre persone - si crede minorenni - che hanno cercato di frenare in questo modo il taxi per poterlo rapinare mentre si trovava all'altezza di una circonvallazione di raccordo con l'autostrada Ricchieri che conduce all'aeroporto internazionale di Ezeiza.

Fonti dell'ambasciata d'Italia riferiscono all'ANSA che "il Consolato Generale a Buenos Aires, per il tramite dell'Agenzia Consolare di Moron, si è immediatamente attivato prendendo contatto con le competenti Autorità locali e direttamente con la famiglia della connazionale, per manifestare solidarietà per l'accaduto e prestare ogni possibile assistenza".