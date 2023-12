Turetta, problemi studio e discussione su Giulia con lo psicologo

Filippo Turetta aveva visto, tra settembre e novembre, uno psicologo dell'Usl per discutere dei suoi problemi. A quanto si apprende, egli stesso aveva contattato il Cup dell'Usl 6 di Padova per prenotare le visite, come confermano fonti qualificate, sulla base delle relazioni sugli accessi fatti dal ragazzo. Nei colloqui con il terapeuta, Filippo avrebbe parlato in particolare dei problemi nel suo rapporto con Giulia e delle difficoltà negli studi universitari. Il primo appuntamento era stato fissato per il 22 settembre, seguito da altri quattro fino al 3 novembre. L'ultima visita era in programma per il 17 novembre, ma a quel punto Filippo era già latitante, dopo il delitto dell'ex fidanzata.