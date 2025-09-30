Lunedì 29 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
30 set 2025
30 set 2025
Turchia, 'se necessario daremo assistenza alla Flotilla'

Ankara, 'forze armate monitorano la sicurezza della missione'

Ankara, 'forze armate monitorano la sicurezza della missione'

Ankara, 'forze armate monitorano la sicurezza della missione'

La Turchia afferma che sta monitorando "la sicurezza" della Flotilla diretta a Gaza e che "se necessario" le forze armate turche sono pronte a fornire attività di soccorso e assistenza umanitaria, in coordinamento con partner internazionali. "La Turchia sta monitorando attentamente la sicurezza delle attività di aiuto umanitario svolte dalle navi civili attualmente in navigazione, in conformità con il diritto internazionale e i valori umanitari", si legge in un comunicato del ministero della Difesa. "In questo contesto, le nostre navi contribuiranno alle missioni di aiuto umanitario in coordinamento con le istituzioni competenti".

