Turchia, 'Hamas pronta a dare potere a un comitato palestinese'

Hamas è "pronta" a consegnare l'amministrazione di Gaza a "un comitato di palestinesi". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. "Nel nostro incontro abbiamo discusso anche della sicurezza e dell'amministrazione di Gaza, Hamas è pronta a trasferirla a un comitato di palestinesi", ha detto Fidan, durante una conferenza stampa, trasmessa dalla tv di Stato Trt, al termine di una riunione su Gaza a Istanbul con gli omologhi di Giordania, Arabia Saudita, Indonesia e Pakistan, a cui hanno partecipato anche rappresentanti di Emirati Arabi Uniti e Qatar. Fidan aveva incontrato sabato a Istanbul la leadership di Hamas.