Turchia, 'da Israele atto di terrorismo verso la Flotilla'

Il ministero turco degli Esteri ha accusato Israele di "atto di terrorismo" per aver intercettato la flottiglia di attivisti diretta a Gaza con aiuti umanitari. "L'attacco delle forze israeliane in acque internazionali contro la flottiglia Global Sumud, che era in viaggio per consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, è un atto di terrorismo che costituisce la più grave violazione del diritto internazionale e mette in pericolo la vita di civili innocenti", ha affermato il ministero in una nota.