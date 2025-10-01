Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Ultima oraTurchia, 'da Israele atto di terrorismo verso la Flotilla'
1 ott 2025
Turchia, 'da Israele atto di terrorismo verso la Flotilla'

'Mette in pericolo la vita di civili innocenti'

Il ministero turco degli Esteri ha accusato Israele di "atto di terrorismo" per aver intercettato la flottiglia di attivisti diretta a Gaza con aiuti umanitari. "L'attacco delle forze israeliane in acque internazionali contro la flottiglia Global Sumud, che era in viaggio per consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, è un atto di terrorismo che costituisce la più grave violazione del diritto internazionale e mette in pericolo la vita di civili innocenti", ha affermato il ministero in una nota.

