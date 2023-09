Turchia: conferma ergastolo a Kavala per rivolta Gezi Park

La Corte di Cassazione della Turchia ha confermato l'ergastolo aggravato, una sorta di 41 bis, per il filantropo Osman Kavala, che nel 2022 era stato condannato per "tentativo di rovesciare il governo", a causa del suo sostegno alle proteste anti governative scoppiate nel parco Gezi di Istanbul del 2013. Come fanno sapere vari media turchi, la Corte ha confermato anche le sentenze per gli altri imputati nel caso, Cigdem Mater, Can Atalay, Mine Ozerden e Tayfun Kahraman, condannati a 18 anni di reclusione.