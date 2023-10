Turchia accusa Israele di crimini contro l'umanità

Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha criticato Israele definendo "crimini contro l'umanità" i raid contro la Striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo danese Lars Lokke Rasmussen ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt, ha affermato: "È stato violato il diritto internazionale". Fidan ha poi aggiunto: "Coloro che sono rimasti in silenzio di fronte alle atrocità di Israele sono complici di questa operazione", ribadendo l'idea di creare un "meccanismo di garanzia" per risolvere la crisi tra Israele e Palestina "in cui i Paesi musulmani della regione sono invitati ad avere un ruolo attivo".