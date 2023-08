Tunnel del Gottardo riaprirà dal 23 agosto, ma solo per le merci

Il tunnel del San Gottardo, il tunnel ferroviario più lungo del mondo chiuso dopo il deragliamento di un treno merci il 10 agosto scorso, riaprirà "in linea di principio" il 23 agosto ma solo per i treni merci, mentre per ripristinare il traffico passeggeri bisognerà aspettare dei mesi, probabilmente fino a fine anno. Lo afferma l'operatore ferroviario svizzero Ffs, sottolineando che l'incidente ha danneggiato seriamente 8 chilometri di binari. Lo riporta la Bbc. Sedici carrozze sono deragliate e sono ancora bloccate all'interno del tunnel. Inaugurato nel 2016, il collegamento ferroviario del Gottardo, che abbrevia notevolmente i viaggi tra il nord e il sud dell'Europa, ha impiegato 20 anni per essere costruito ed è costato più di 12 miliardi di dollari L'amministratore delegato dell'operatore ferroviario svizzero Ffs Vincent Ducrot ha dichiarato che il San Gottardo è uno dei tunnel più sicuri al mondo. "Il fatto che possa accadere un incidente come questo ci ha colpito molto duramente", ha detto. "Fortunatamente non ci sono stati feriti, anche se si sono verificati ingenti danni materiali". Un'indagine è stata avviata dalla Commissione d'inchiesta svizzera sulla sicurezza dei trasporti (STSB) e dalla Procura della Repubblica del Canton Ticino.