Tunisino trova casa grazie ad appello, vive in auto con famiglia

Un operaio tunisino, costretto a trascorrere le notti in automobile a Padova insieme alla moglie e alle figlie di 4 anni e 10 mesi a causa del rifiuto da parte di numerosi proprietari di appartamenti, troverà una casa in affitto grazie all'appello lanciato dai quotidiani locali, che oggi raccontano la sua storia. La famiglia tunisina, composta da Nadir, Asma e le figlie, è residente a Curtarolo (Padova) e ha una certa stabilità economica, poiché l'uomo è operaio edile con un contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, non riusciva a trovare un affitto a causa della provenienza del nucleo familiare. Dopo l'appello lanciato dai giornali, sono cominciate ad arrivare delle offerte, e nel frattempo era stata trovata una soluzione temporanea in un albergo. Ieri una coppia padovana, che ha preferito rimanere anonima, ha offerto ospitalità in regola a Nadir, con un'abitazione che sarà data in affitto. Nel frattempo si era attivata anche la solidarietà della comunità locale e di quella straniera che vive a Padova. La famiglia si era 'parcheggiata' di fronte alla chiesa del quartiere Sacro Cuore, con la disponibilità di un bar gestito da cinesi per i servizi igienici. In aiuto alla famiglia tunisina si sono mossi altri enti del padovano, come quello di Montegrotto, e la Fillea Cgil di Padova, assieme agli avvocati di strada, per ottenere la residenza nel Comune di Padova.