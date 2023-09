Tunisia:Saied rinvia visita delegazione Commissione Ue

Il presidente tunisino Kais Saied "ha deciso di incaricare il ministero degli Esteri, dell'Immigrazione e dei tunisini all'estero, di informare la parte europea della decisione di rinviare la prevista visita di una delegazione della Commissione Europea nel nostro Paese ad una data successiva da concordarsi tra le due parti". E' quanto si legge in un comunicato della presidenza tunisina pubblicato su Facebook. Lo scorso 14 settembre, il ministero degli Esteri aveva negato l'accesso in Tunisia ad una delegazione della Commissione esteri del Parlamento europeo, che prevedeva di effettuare una visita di due giorni La decisione giunge a pochi giorni dall'annuncio della stessa Commissione dello stanziamento di 127 milioni di euro alla Tunisia nell'ambito del Memorandum d'intesa Ue-Tunisia firmato a luglio. A sostegno dell'attuazione del memorandum d'intesa con le autorità tunisine la Commissione europea ha annunciato venerdì scorso 60 milioni di euro in aiuti sostegno al bilancio per la Tunisia e un pacchetto di assistenza operativa sulla migrazione per circa 67 milioni di euro, che saranno esborsati nei prossimi giorni. La Commissione aveva spiegato che "questo primo pacchetto si basa sulla stretta cooperazione con Tunisi per quanto riguarda la repressione delle reti di trafficanti illegali".