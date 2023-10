Tunisia, Sovranità non cede alle pressioni - Saied" (90 characters)"

Il Presidente tunisino Kais Saied, ricevendo il Ministro degli Esteri Nabil Ammar al Palazzo di Cartagine, ha affermato che la Tunisia non cederà alle pressioni, poiché la sovranità statale ha la precedenza su ogni altra considerazione. Ha inoltre sottolineato che il Paese tratterà con i suoi partner su un piano di parità, in un quadro di rispetto reciproco. Durante l'incontro, è stata discussa la necessità di accelerare al più presto i movimenti diplomatici e consolari, sottolineando la necessità che le ambasciate e i consolati si assumano pienamente le proprie responsabilità per rappresentare la Tunisia al massimo livello, difendere i suoi interessi e fornire i migliori servizi ai cittadini all'estero.