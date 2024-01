Truzzu invita Lega e Psd'Az, 'Il vostro posto è con noi'

Appello a Lega e Psd'Az: 'il vostro posto è qui, non c'è altro posto dove potreste stare meglio, state al nostro fianco. E se avete un dubbio, che credo non ci sia, la cosa che vi chiedo è che lo sciogliate subito, per rispetto di tutti, dei nostri elettori, dei sardi'. Così Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, alla sua prima uscita da candidato del centrodestra sardo alla presidenza della Regione Sardegna. "Questo tira e molla non aiuta nessuno, il compito della politica è dare l'esempio e mettersi a disposizione degli altri. Far capire che c'è qualcosa di più importante di un singolo".