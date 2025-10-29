Trump,non vedrò Kim,non siamo riusciti a trovare tempo

Mercoledì 29 Ottobre 2025

29 ott 2025
'Andiamo molto d'accordo, fisseremo altro incontro'

Il presidente Donald Trump ha affermato che non incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong Un durante il suo viaggio in Corea del Sud, attribuendo la responsabilità alla tempistica. "Conosco molto bene Kim Jong Un. Andiamo molto d'accordo. Non siamo riusciti a trovare una tempistica", ha detto il presidente Usa durante un incontro bilaterale con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung, come riporta Cnn. "Lavoreremo molto duramente con Kim Jong Un e con tutti gli altri per sistemare le cose", ha detto.

