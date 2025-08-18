Domenica 17 Agosto 2025

Tre ore ribaltano la Storia

Agnese Pini
Ultima ora
18 ago 2025
Trump: Zelensky metta fine a guerra rinunciando a Crimea e Nato

'Onore ricevere leader europei, mai così tanti alla Casa Bianca'

"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente se lo desidera, oppure può continuare a combattere". Lo scrive Donald Trump su Truth, a poche ore dall'incontro con il leader di Kiev e quelli europei.

"Ricordate come è iniziato tutto. Non si può riavere indietro la Crimea data da Obama 12 anni fa senza che sia stato sparato un colpo e non si può entrare nella Nato da parte dell'Ucraina", afferma il presidente americano. "E' un giorno importante alla Casa Bianca: non ho mai avuto così tanti leader europei contemporaneamente, è un grande onore per me ospitarli", dice Trump.

