'Trump vuole riaprire l'ambasciata Usa a Minsk'

Donald Trump vuole riaprire l'ambasciata statunitense in Bielorussia nel prossimo futuro, normalizzare i rapporti e rilanciare le relazioni economiche e commerciali: lo ha dichiarato John Coale, inviato di Trump, secondo quanto riporta la Reuters sul proprio sito. Coale ha parlato a Minsk con i giornalisti bielorussi dopo aver avuto colloqui con il presidente Alexander Lukashenko - stretto alleato di Vladimir Putin - che ha accettato di rilasciare 52 prigionieri in quello che ha definito un gesto umanitario.