Trump voleva andare al Capitol, nuovo audio del 6 gennaio

La CNN ha trasmesso un nuovo audio il 6 gennaio 2021 che riporta le parole dell'ex Presidente Donald Trump riguardo all'assalto al Congresso. In un'intervista registrata per il libro del reporter di ABC Jonathan Karl, Tired of Winning, Trump ha affermato che se gli fosse stato permesso di andare al Campidoglio sarebbe stato "molto ben accolto" dalla folla. "Volevo tornare indietro. Stavo pensando di tornare indietro per risolvere il problema da solo. Ai servizi segreti l'idea non è piaciuta molto", ha detto nell'intervista del marzo 2021, che potrebbe essere usata nel processo contro di lui.