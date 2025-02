Donald Trump ha detto di volere un "cessate-il-fuoco subito in Ucraina" dopo lo scontro con Volodymyr Zelensky. "Ho avuto l'impressione che Zelensky voglia lottare, lottare, lottare. Io e Putin vogliamo la pace", ha aggiunto prima di partire per Mar-a-Lago. Il presidente ucraino "deve dirmi che vuole la pace, che non vuole fare la guerra più", ha aggiunto.