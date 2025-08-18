Trump: 'Vertice in Alaska vittoria, Putin non lo voleva in Usa'

"Le fake news vanno avanti da tre giorni, dicendo che ho subito un 'grave sconfitta' permettendo al presidente russo Vladimir Putin di avere un importante vertice negli Stati Uniti. In realtà lui avrebbe voluto tenere l'incontro in qualsiasi altro posto tranne che negli Usa, e le fake news lo sanno". Lo scrive il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth.

"È stato un punto di contesa importante. Se avessimo tenuto il vertice altrove, i media gestiti e controllati dai democratici avrebbero detto che cosa terribile era quella. Questa gente è malata", ha attaccato il tycoon accusando i media e l'opposizione USA di "volere persino la criminalità a Washington".