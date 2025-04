Trump valuta sanzioni contro Deepseek: indagine sui chip Nvidia venduti in Cina

A tre mesi dal lancio di Deepseek che ha sconvolto il mondo tecnologico e Wall Street, l'amministrazione Trump sta valutando sanzioni che impedirebbero all'azienda cinese di intelligenza artificiale di acquistare tecnologia statunitense e sta discutendo se vietare agli americani l'accesso ai suoi servizi. Lo riporta il New York Times. In queste ore il presidente Usa ha adottato misure per limitare la vendita del chip H20 di intelligenza artificiale da parte dell'americana Nvidia alla Cina.

Secondo la testata, la Commissione Speciale della Camera che si concentra sulle minacce alla sicurezza nazionale provenienti dalla Cina, ha aperto un'indagine sulla vendita di chip da parte di Nvidia in Asia. L'indagine sta cercando di valutare se il produttore di chip statunitense abbia consapevolmente fornito a DeepSeek tecnologie essenziali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, potenzialmente in violazione delle normative statunitensi.

Nvidia ha lanciato l'allarme per un danno da 5,5 miliardi di dollari dopo che Washington ha limitato le esportazioni del suo processore di intelligenza artificiale progettato per la Cina. L'azienda californiana, sotto pressione, nei giorni scorsi ha annunciato che inizierà a produrre supercomputer di intelligenza artificiale che saranno realizzati interamente negli Stati Uniti, prevedendo di produrre entro i prossimi quattro anni fino a 500 miliardi di dollari di infrastrutture di IA in Usa.