Usa e Gran Bretagna "hanno firmato un grande accordo per entrambi i Paesi". Lo ha detto Donald Trump parlando nello studio Ovale. L'accordo con Londra aprirà i mercati ai prodotti agricoli statunitensi, ha spiegato. Il premier britannico Keir Starmer ha parlato di un "accordo storico, annunciato nel giorno in cui, 80 anni fa, Winston Churchill annunciò la fine della guerra in Europa".