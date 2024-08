Trump: 'Usa difendono Ue, paghi quanto noi per l'Ucraina'

L'Ue si "approfitta di noi" negli scambi commerciali" e "noi li difendiamo con la Nato: dovrebbe pagare quanto noi" per Kiev. Lo ha affermato Donald Trump nel corso di un'intervista a Elon Musk su X, durata più di due ore. "Avevo messo in guardia Vladimir Putin dal non attaccare l'Ucraina", ha ribadito l'ex presidente Usa sottolineato che se ci fosse stato lui alla Casa Bianca l'invasione da parte di Mosca non ci sarebbe stata invasa e Israele non sarebbe stato attaccato. Trump è tornato poi ad aleggiare di nuovo l'idea di una Iron Dome per gli Stati Uniti. Trump ha quindi ribadito: "Rischiamo la Terza guerra mondiale". Musk è d'accordo: "Penso che la gente sottovaluti il rischio", ha detto il miliardario. "Dovresti vincere" le elezioni Usa "per il bene del Paese", ha detto Musk a Trump definendo Kamala Harris una non moderata ma di sinistra. Il tycoon si è detto d'accordo con lui: "E' una radicale di San Francisco, è più a sinistra di Bernie Sanders: sarà peggio" di Joe Biden. "Non sono un fan di Biden, che è il peggiore presidente della storia, ma quello che gli hanno fatto è stato un colpo di Stato", ha detto Trump in merito al ritiro di Joe dalla corsa alla Casa Bianca. A ottobre "tornerò" a Butler in Pennsylvania, ha annunciato il tycoon riferendosi al luogo del fallito attentato contro di lui. "Gli altri paesi prendono tutti i loro cattivi e li mandano nel nostro Paese. Se vincono" i democratici arriveranno "50-60 milioni di persone da tutto il mondo. Siamo travolti" dai migranti "già oggi. Con me avremo la maggiore deportazione della nostra storia", ha detto Trump. Il tycoon ha affermato poi che intende chiudere il Ministero dell'Istruzione, per demandarla ai singoli stati americani: "Non tutti faranno bene, ma sono sicuro che almeno 35 faranno un ottimo lavoro". Musk ha proposto all'ex presidente Usa una commissione sulle spese americane e ha detto che sarebbe felice di poter aiutare. Il miliardario ha ricordato a Trump di aver ricevuto una lettera da Bruxelles prima dell'intervista. "Ci sono tentativi di censura da parte di altri paesi", ha messo in evidenza Musk.