Trump, Usa derubati per decenni da amici e nemici

Donald Trump insiste su Truth sulla tesi che il mondo si e' approfittato degli Usa per troppo tempo. "Gli Stati Uniti d'America - scrive - sono stati derubati nel commercio (e nell'esercito!), da amici e nemici, allo stesso modo, per decenni. Questo è costato migliaia di migliaia di dollari, e la situazione non è più sostenibile - e non lo è mai stata! I paesi dovrebbero fermarsi e dire: 'Grazie per i tanti anni di libertà, ma sappiamo che ora voi dovete fare ciò che è giusto per l'America'. Dovremmo rispondere dicendo: 'Grazie per aver compreso la situazione in cui ci troviamo. Molto apprezzato!".