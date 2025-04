Trump taglia i finanziamenti alle scuole del Maine: scontro sugli atleti transgender

L'amministrazione Trump ha annunciato oggi che intende tagliare tutti i finanziamenti federali alle scuole pubbliche del Maine, accusando lo Stato di non aver rispettato l'ordine esecutivo del presidente che vieta ad atleti transgender di far parte delle squadre femminili.

L'agenzia ha inoltre dichiarato di aver richiesto al Dipartimento di Giustizia di avviare un'azione legale contro il Maine, bersaglio dell'amministrazione Trump da quando, a febbraio, il presidente ha attaccato la governatrice democratica Janet Mills proprio sulla questione degli atleti transgender.

Tra le 151 scuole superiori pubbliche e private del Maine ci sono attualmente due ragazze transgender che partecipano a squadre di sport femminili.

L'amministrazione in marzo, dopo una breve indagine, aveva stabilito che il sistema educativo dello Stato violava il Titolo IX, la legge federale che vieta la discriminazione basata sul sesso e aveva fissato il termine ultimo per la conformità del Maine a venerdì. Mills aveva ribattuto che la legge statale sui diritti umani — che proibisce la discriminazione basata sull'identità di genere, religione, razza — può essere modificata solo dal legislatore, non tramite ordine esecutivo.