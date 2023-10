Trump, 'sul muro avevo ragione, chissà se Biden si scusa'

"E' così interessante vedere Joe Biden dover infrangere ogni regola ambientalista per dimostrare che avevo ragione nel costruire il muro al confine" con il Messico. Lo afferma Donald Trump su Truth. "Chissà se Biden si scuserà con me e con l'America per averci messo così tanto tempo e per aver consentito al nostro paese di essere inondato con 15 milioni di migranti", mette in evidenza Trump. Il segretario alla sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, ha lanciato l'allarme al confine e invocato la regole di una ventina di norme per consentire la costruzione del muro al confine con il Messico in Texas.