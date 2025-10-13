Trump stringe mano a Meloni e scherza, 'chi è questa donna?'

Su un palco con una grande scritta "Peace 2025", il presidente degli Stati Uniti ha salutato uno a uno i leader presenti al vertice di pace a Sharm el-Sheikh, posando nelle foto con il gesto del pollice alzato. Un gesto che ha sollecitato di fare anche al presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Chi è questa donna?", ha scherzato Trump accogliendo sul palco la premier italiana Giorgia Meloni, con cui ha scambiato qualche rapida battuta. Poco prima il presidente americano ha avuto una lunga stretta di mano con il presidente francese Emmanuel Macron.

Dopo aver sorriso dicendo due volte "chi è questa donna?", Trump accogliendo Meloni sul palco e stringendole la mano ha aggiunto, "a beautiful woman", una bella donna.