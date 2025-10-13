Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in ToscanaIsraele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraTrump stringe mano a Meloni e scherza, 'chi è questa donna?'
13 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump stringe mano a Meloni e scherza, 'chi è questa donna?'

Trump stringe mano a Meloni e scherza, 'chi è questa donna?'

Il presidente Usa saluta uno a uno i leader al summit di Sharm

Il presidente Usa saluta uno a uno i leader al summit di Sharm

Il presidente Usa saluta uno a uno i leader al summit di Sharm

Su un palco con una grande scritta "Peace 2025", il presidente degli Stati Uniti ha salutato uno a uno i leader presenti al vertice di pace a Sharm el-Sheikh, posando nelle foto con il gesto del pollice alzato. Un gesto che ha sollecitato di fare anche al presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Chi è questa donna?", ha scherzato Trump accogliendo sul palco la premier italiana Giorgia Meloni, con cui ha scambiato qualche rapida battuta. Poco prima il presidente americano ha avuto una lunga stretta di mano con il presidente francese Emmanuel Macron.

Dopo aver sorriso dicendo due volte "chi è questa donna?", Trump accogliendo Meloni sul palco e stringendole la mano ha aggiunto, "a beautiful woman", una bella donna.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata